Соцопрос «Открытия»: россияне и покупки онлайн

62% совершеннолетних россиян регулярно совершают покупки через интернет.

По 3% представителей обоих полов совершают покупки онлайн каждый день. Таковы результаты опроса, проведенного сотрудниками ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек.

Чаще всего россияне покупают онлайн одежду и обувь, продовольственные товары, готовую еду, гаджеты, билеты на развлечения и транспорт. И лишь 13 % респондентов приобретают в режиме онлайн финансовые продукты - треть опрошенных и вовсе заявили, что никогда не будут делать это через интернет.

Кстати, к перспективам перевода в онлайн торговли лекарствами россияне тоже относятся настороженно. По мнению 30%, торговать онлайн можно только БАДами, еще треть допускает торговлю лекарствами лишь при условии запуска системы электронных рецептов. По мнению еще 35% продавать в сети лекарства можно, за исключением антибиотиков и психотропных препаратов.

Главными же преимуществами онлайн-покупок россияне считают удобство, экономию времени и денег, безопасность в эпоху пандемии. Среди недостатков лидируют невозможность потрогать товар руками, высокая вероятность обмана, угроза попадания в руки мошенников персональных данных или данных банковской карты и трудности с возвратом товара.