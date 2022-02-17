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Общество17 февраля 2022 6:36

На безопасность белгородских школ в 2022-м году потратят более 67 млн рублей

Об этом рассказал мэр города Антон Иванов
Алексей СЕРГУНИН
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В четырех школах в этом году планируют модернизировать системы видеонаблюдения.

В четырех школах в этом году планируют модернизировать системы видеонаблюдения.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

На ремонт и благоустройство образовательных учреждений Белгорода в 2021 году направили свыше 371 миллиона рублей. В этом году выделили отдельное направление, чтобы обеспечить защищенное пребывание детей в школах и садах.

- Я побывал в детском саду №40, - рассказал мэр Антон Иванов. - Он в самом центре города. Но ограждение этого учреждения недавно заслуженно попало в черный список. И это не единственный пример, к сожалению. Поэтому при поддержке регионального правительства в этом году направим более 67 миллионов, чтобы сделать пространство для детей в садах и школах максимально безопасным.

В этом году планируется заменить периметральное ограждение в десяти детсадах, модернизировать системы видеонаблюдения в четырех школах, установить автоматическую пожарную сигнализацию в десяти школах и одном детском саду, оборудовать помещения для охраны на первом этаже учреждения в десяти школах и 40 детских садах, смонтировать контрольно-пропускные пункты в 14 школах и одно детском саду.