На безопасность белгородских школ в 2022-м году потратят более 67 млн рублей

В четырех школах в этом году планируют модернизировать системы видеонаблюдения. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

На ремонт и благоустройство образовательных учреждений Белгорода в 2021 году направили свыше 371 миллиона рублей. В этом году выделили отдельное направление, чтобы обеспечить защищенное пребывание детей в школах и садах.

- Я побывал в детском саду №40, - рассказал мэр Антон Иванов. - Он в самом центре города. Но ограждение этого учреждения недавно заслуженно попало в черный список. И это не единственный пример, к сожалению. Поэтому при поддержке регионального правительства в этом году направим более 67 миллионов, чтобы сделать пространство для детей в садах и школах максимально безопасным.

В этом году планируется заменить периметральное ограждение в десяти детсадах, модернизировать системы видеонаблюдения в четырех школах, установить автоматическую пожарную сигнализацию в десяти школах и одном детском саду, оборудовать помещения для охраны на первом этаже учреждения в десяти школах и 40 детских садах, смонтировать контрольно-пропускные пункты в 14 школах и одно детском саду.