Меньше чем за два месяца белгородцы перечислили лже-брокерам больше 40 миллионов рублей

Желание быстро приумножить свой капитал, никому не чуждо. А в сети Интернет то и дело всплывают предложения выгодно заработать на вкладах или акциях крупных компаний. Но в погоне за удачей можно не только лишиться своих накоплений, но и утонуть в долгах.

Меньше чем за два месяца в Белгородской области зарегистрировано 65 случаев мошенничества под предлогом игры на бирже. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, ущерб от этих преступлений уже превысил 40 миллионов рублей.

Жертвы обмана иногда сами списываются с мошенниками, закинувшими удочку где-нибудь в соцсети. Порою лже-брокеры звонят и предлагают быстро и без труда разбогатеть. Дальше человек регистрирует личный кабинет на каком-нибудь интернет-ресурсе. Это может быть липовая биржа или сайт-двойник. Нередко мошенники просят установить какое-нибудь приложение на гаджет. Иногда, зарегистрировавшись на настоящей бирже, люди предоставляют лже-брокеру доступ к своему счету и тоже попадают в ловушку.

Дальше сценарий примерно одинаковый. Вас просят сделать первый вклад – обычно небольшой. Аферисты всячески создают видимость того, что доход вырос. Могут, например, сбросить фейковую отчетность. Затем вас убеждают продолжить инвестировать, уверяя, что чем больше на счете будет денег, тем выше дивиденды. При попытке вывести хоть что-нибудь человек начинает сталкиваться с трудностями. Ему сообщают, например, что надо перечислить еще одну кругленькую сумму в счет оплаты страховки и так до бесконечности. В итоге люди не могут не только получить доход, но и забрать уже внесенные деньги. Доверившись мошенникам, многие перечисляют на их счета не только свои сбережения, но и берут кредиты.

Полицейские советуют белгородцам не участвовать в биржевых и инвестиционных проектах, не обладая специальными знаниями. Прежде чем решиться на вклад, изучите информацию о деятельности торговой площадки.

- Проверить такие организации можно на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации. Если фирма, с представителем которой вы общались, не внесена в список, значит, она не может предоставлять брокерские услуги на бирже. Не стоит открывать брокерский счет по ссылкам, которые присылают по почте или в мессенджерах. Любые подозрительные предложения следует игнорировать. Открывать счета лучше всего лично в офисе брокера или банка, либо на официальном сайте компании, - отметили в пресс-службе УМВД региона.