За сутки двое жителей Белгородской области умерли от коронавируса

Днем ранее умерли трое человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались два человека. Это жительница и житель Старооскольского городского округа 1951 и 1949 годов рождения. Они проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

Напомним, что днем ранее умерли трое человек.

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса скончались 1990 человек.

Как сообщалось ранее, 15 февраля в регионе положительный тест на COVID-19 сдал 1341 человек, от коронавируса вылечились 552 жителя региона.