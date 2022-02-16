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Здоровье16 февраля 2022 14:22

За сутки двое жителей Белгородской области умерли от коронавируса

Всего с начала пандемии в регионе от ковида скончались 1990 человек
Алексей СЕРГУНИН
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Днем ранее умерли трое человек.

Днем ранее умерли трое человек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались два человека. Это жительница и житель Старооскольского городского округа 1951 и 1949 годов рождения. Они проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

Напомним, что днем ранее умерли трое человек.

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса скончались 1990 человек.

Как сообщалось ранее, 15 февраля в регионе положительный тест на COVID-19 сдал 1341 человек, от коронавируса вылечились 552 жителя региона.