17 февраля в Белгородскую область придет сильный ветер

Опасность для людей на улице при сильных порывах ветра заключается в падении крупных деревьев. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 17 февраля на территории региона ожидается облачная погода. Ночью и днем небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица.

Ветер южный от восьми до 13-ти метров в секунду, днем порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от четырех градусов мороза до одного градуса тепла, днем – от ноля до плюс пяти градусов.

В Белгороде ночью от минус одного до плюс одного градуса, днем – от трех до пяти градусов выше ноля.

В связи с прогнозируемыми порывами ветра Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует белгородцам соблюдать правила безопасности и рекомендации.

Опасность для людей на улице при сильных порывах ветра заключается в возможном обрушении слабо укрепленных широкоформатных и ветхих конструкций, падении крупных деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов, повреждении кровли домов, порыве линий электропередачи и связи.

Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Водителям следует быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения во время гололедицы. С осторожностью управляйте транспортным средством в условиях ограниченной видимости, вызванной туманом. Стоянку автомобильного транспорта следует предусмотреть в закрытых местах и вдали от аварийных деревьев и легких конструкций.

Если требуется помощь, звоните по единому номеру пожарных и спасателей – «101» или на единый номер вызова экстренных служб «112».