Белгородцам напоминают о новых возможностях реабилитации

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Как пояснили в ФСС области, электронный сертификат – новый альтернативный способ получения для людей с ограниченными возможностями здоровья технических средств реабилитации (ТСР).

Сертификат, по сути, является электронной записью в реестре, которая содержит уникальную для каждого пользователя информацию касательно приобретения ТСР: о его виде, стоимости, количестве. Запись привязана к банковской карте платежной системы МИР, которой человек, нуждающийся в реабилитации, может оплатить эту важную для своего здоровья покупку.

Перечень технических средств реабилитации, которые можно приобрести с помощью ЭС достаточно широк, и утвержден Министерством труда России. А если выбранное изделие по цене превысит сумму, положенную по электронному сертификату, то купить его все-равно получится (правда, придется доплатить разницу из собственных средств).

Подать заявление на получение сертификата можно любым наиболее удобным способом: непосредственно в ФСС или МФЦ, на портале Госуслуги или на почте.