В Белгороде приступили к реставрации дома купца Мачурина

Все работы по реставрации здания планируется завершить в 2023 году. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Одноэтажный, на высоком цоколе, жилой дом купца Мачурина построен в конце XIX века. Сегодня здание занимает небольшую территорию в историческом центре Белгорода.

Династия купцов Мачуриных играла важную роль в жизни города. Среди них были бургомистры в городском магистрате и городской голова, гласные и члены различных комиссий в Белгородской думе. В XX веке в здании длительное время располагались жилые квартиры и административные службы.

Начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области Алексей Чернявский рассказал что, в 2010 году дом был приобретен одной из коммерческих структур. Уже в то время зданию требовался ремонт. В соответствии с предписанием управления, собственником был подготовлен проект реставрационно-ремонтных работ. Но в связи с начавшейся в 2018 году процедурой банкротства собственника, проект реализован не был.

И только новый собственник, который приобрел здание в прошлом году, по своей инициативе и за счет своих средств разработал новую научно-проектную документацию, которая получила экспертное заключение и была согласована управлением государственной охраны объектов культурного наследия.

В настоящее время ведется разборка стен дома. Работы осуществляет специализированная организация, имеющая лицензию Министерства культуры РФ на проведение реставрационных работ.

Как сообщил государственный эксперт РФ по проведению историко-культурной экспертизы Алексей Дроздов, предметом охраны в доме купца Мачурина являются наружные архитектурные элементы: карнизы, ниши, оконные проемы (их количество и размеры), а также кирпичные стены цокольного этажа и ряд других. Деревянные элементы здания не входят в число объектов охраны, поэтому будут заменены на современные материалы.

Все работы по реставрации здания планируется завершить в 2023 году.