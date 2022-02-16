Экспорт Белгородской области впервые превысил 5 млрд долларов

Импорт составил 1 478,9 млн долларов США (103,9% к 2020 году). Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По данным таможенной статистики, оборот внешней торговли региона за 2021 год достиг отметки 6 531,1 миллионов долларов США, что составляет 143 процента к 2020 году. Экспорт составил 5 052,3 млн долларов США (160,7% к 2020 году), импорт – 1 478,9 млн долларов США (103,9% к 2020 году). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Удельный вес торговли со странами СНГ и дальнего зарубежья в общем объеме внешнеторгового оборота составил соответственно 28,9 и 71,1 процента.

Экспорт Белгородской области за прошлый год достиг такого высокого показателя благодаря доминирующим позициям в товарной структуре:

– металлы и изделия из них (57,9%), – продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (24,9%),

– минеральные продукты (12,0%).

Экспортные поставки осуществлялись в 110 стран мира. Постоянными крупными торговыми партнерами из стран дальнего зарубежья являются: Китай (17,5% экспорта в страны дальнего зарубежья), Турция (12,4%), Италия (10,4%), Германия (5,8%), Нидерланды (5,3%), Вьетнам (4,7%), Словакия (3,6%), Испания (3,4%).

Среди стран СНГ основными получателями являются: Беларусь (25,7% экспорта в страны СНГ), Казахстан (23,5%), Узбекистан (19,9%), Украина (18,4%).