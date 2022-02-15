В День памяти воинов-интернационалистов белгородские росгвардейцы провели урок мужества для школьников

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Ежегодно 15 февраля в России отмечается День памяти воинов-интернационалистов – всех тех, кто исполнял служебный долг за пределами Отечества. В этом году отмечается 33-я годовщина вывода Советских войск из Афганистана.

В рамках ведомственной акции, посвященной памятной дате, белгородские росгвардейцы встретились с будущими защитниками Родины. Урок мужества в Дубовской школе провел сотрудник батальона вневедомственной охраны по городу Белгороду майор полиции Анатолий Джамбаев. Он рассказал пятиклассникам о героизме солдат и офицеров, исполнявших служебный долг за пределами Отечества в годы афганской войны, и о событиях, произошедших 15 февраля 1989 года. В рамках встречи гость также познакомил школьников со своей службой.

- Акция «Дни Росгвардии» стартовала на территории Белгородской области 1 февраля и продлится до 27 марта. Сотрудники и военнослужащие проведут «уроки мужества», дни открытых дверей, форумы и встречи с молодежью региона, а также организуют для них полевые выходы, - рассказали в пресс-службе ведомства.