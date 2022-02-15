За последнее полугодие белгородские пограничники задержали больше 25 нарушителей госграницы

фото: предоставлено пресс-службой ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

Исполнилось 29 лет со дня образования Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям. Сегодня сотрудники ведомства несут службу на территории 11 приграничных районов. В зоне их ответственности 19 пунктов пропуска через российско-украинскую границу: три воздушных, шесть железнодорожных и десять автомобильных. Ключевые задачи - защита экономических интересов государства, участие в борьбе с международным терроризмом и организованной преступностью, контрабандой и незаконным оборотом наркотиков и оружия.

- За последнее полугодие задержано свыше 25 нарушителей государственной границы, 500 нарушителей режима границы, около 1 тысячи нарушителей пограничного режима, 200 нарушителей режима в пунктах пропуска, выявлено свыше 300 лиц с недействительными документами. Назначено более 1500 наказаний за административные правонарушения в сфере охраны границы, в том числе наложено штрафов на сумму около 1 миллиона 400 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

За каждой из этих цифр – нелегкий труд пограничников, которые днем и ночью, в будни и праздники оберегают рубежи нашей страны.