Белгородцы могут вызвать врача на дом онлайн

В правительстве региона внимание белгородцев обратили на возможность вызвать врача на дом онлайн. Сделать это можно через госуслуги и сайт электронной регистратуры. Первый ресурс позволяет вызвать врача не только себе, но и другому человеку. Региональный портал электронной регистратуры – себе и своему ребенку. Прежде убедитесь, что информация о детях занесена в личный кабинет на госуслугах.

На оформление вызова в режиме онлайн уйдет пара минут. Информация поступит в медучреждение, после чего пациенту назначат врача. Насколько быстро он придет, зависит от загруженности поликлиники.

- Линия 122 сейчас по понятным причинам очень перегружена. В день поступает порядка 6000 звонков, 30% операторов сами находятся на больничном. Из-за этого увеличивается и время ожидания вызова. Мы предлагаем две рабочие альтернативы, которые позволят быстро вызвать врача на дом онлайн, – сообщил первый вице-губернатор – министр цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников.

В правительстве региона также обращают внимание на то, что важно один раз корректно настроить учетную запись, в том числе прикрепление к поликлинике. Если возникнут сбои, на интернет-ресурсах есть сервисы обратной связи.