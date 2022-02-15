В Белгородской области два пожара унесли человеческие жизни

фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

В понедельник, 14 февраля, в службу спасения поступило сообщение о том, что в поселке Майский - пожар. Прибыв на вызов, сотрудники МЧС обнаружили, что горит гараж. Огонь уже охватил кровлю, начал перекидываться на летнюю кухню и мог добраться до дома. Пожарные ликвидировали возгорание. Жилье удалось отстоять. Пламя полностью уничтожило гараж, а также повредило летнюю кухню. На месте происшествия было обнаружено тело мужчины 1949 года рождения.

Еще одна трагедия произошла в Белгороде на улице Менделеева. Очевидец сообщил в пожарную охрану, что в частном секторе горит крыша строения. Выяснилось, что полыхнул флигель, к которому пристроен гараж. Спасатели приступили у тушению объятой пламенем хозпостройки и поиску людей. Огонь уничтожил флигель, но не успел перекинуться на гараж. При ликвидации пожара было обнаружено тело погибшего собственника 1974 года рождения. Как сообщили в ГУ МЧС России по Белгородской области, причиной возгорания в обоих случаях могла стать непотушенная сигарета.