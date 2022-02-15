Белгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье15 февраля 2022 9:06

В Белгородской области с коронавирусом госпитализированы 1405

На ИВЛ находятся 45 пациентов
Анастасия Лемешко
КомментироватьОставить комментарий(0)

По данным на 15 февраля, в Белгородской области коронавирусом за прошедшие сутки заболели 1353 человека. Выздоровели 549. Умерли трое. Это жительница Белгорода 1936 года рождения, житель Губкинского городского округа 1952 года рождения и жительница Старооскольского городского округа 1930 года рождения.

Госпитализированы в настоящее время 1405 пациентов с COVID-19. Из них 45 находятся на ИВЛ. Амбулаторно проходят лечение 14571 житель региона.

Всего за время пандемии коронавирусом в Белгородской области заболели 103384 человека. Выздоровели 85420. Умерли 1988.