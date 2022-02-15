В Белгородской области с коронавирусом госпитализированы 1405

По данным на 15 февраля, в Белгородской области коронавирусом за прошедшие сутки заболели 1353 человека. Выздоровели 549. Умерли трое. Это жительница Белгорода 1936 года рождения, житель Губкинского городского округа 1952 года рождения и жительница Старооскольского городского округа 1930 года рождения.

Госпитализированы в настоящее время 1405 пациентов с COVID-19. Из них 45 находятся на ИВЛ. Амбулаторно проходят лечение 14571 житель региона.

Всего за время пандемии коронавирусом в Белгородской области заболели 103384 человека. Выздоровели 85420. Умерли 1988.