Соцопрос: большинство россиян против изделий из натурального меха

Неожиданный результат: сторонников натуральных меховых шуб среди мужчин больше, чем среди женщин.

Таковы результаты опроса среди совершеннолетних россиян - жителей городов с населением более ста тысяч человек, проведенного специалистами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и страховой компании «Росгосстрах».

Несмотря на суровый климат страны, 92% мужчин и 70% женщин выступают против использования животных для производства меховых изделий. Причины любви к меху и наоборот, респонденты указывают разные. Например, 63% мужчин и 61% женщин не носят меховые шапки, потому что это старомодно. Еще 18% и 23% соответственно игнорируют шапки из меха, потому что это неэкологично. А вот 39% мужчин и 32% женщин считают, что шубы из меха - это тепло, красиво и модно. В топе предпочтений - норка (самый популярный вариант), соболь, песец, чернобурка и бобер.

Убежденными поклонниками натуральных шуб остаются 30% женщин (больше всего их в Сибири и Приволжском федеральном округе) и 8% мужчин (лидирует Урал и Дальний Восток). Что касается шапок, то их с удовольствием носят 19% мужчин (больше всего в Сибири) и 16% женщин (больше всего в Москве и Московской области).

Что касается расходов, то 49% мужчин и 37% женщин не готовы потратить на шубу ни копейки. Уложиться в 30 тысяч рублей рассчитывают 14% и 19% соответственно, по 13% представителей обоих полов - в 30-50 тысяч,15% мужчин и 18% женщин - в 50-100 тысяч, еще 8% и 12% допускают стоимость свыше 100 тысяч рублей.