Белгородские росгвардейцы проверили более 1100 владельцев оружия

За добровольную сдачу незарегистрированного оружия белгородцы могут получить десять тысяч рублей. Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

С 7 по 13 февраля подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Белгородской области провели свыше 1100 проверок владельцев оружия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Суммарно выявлено 36 административных правонарушений и изъято 24 единицы оружия.

Управление Росгвардии напоминает о денежном вознаграждении за добровольную сдачу незарегистрированного оружия. Его максимальный размер не может превышать десять тысяч рублей. Для осуществления добровольной выдачи граждане обращаются по своему выбору в территориальное подразделение ОВД или орган (подразделение) Росгвардии.