В Белгородской области отремонтируют 18 объектов культурного наследия

Белгородский государственный академический драматический театр им. М.С. Щепкина. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На масштабные работы по реставрации объектов культурного наследия в 2022-м году будет направлено около одного миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В списке подлежащих восстановлению такие значимые объекты как здания Белгородского государственного академического драматического театра им. М.С. Щепкина (окончание ремонта в 2023 году) и бывшей женской гимназии (сегодня - лицей N9) в Белгороде, деревянная и ветряная мельницы в Волоконовском и Краснояружском районах, здание детской музыкальной школы №3 в Старом Осколе.

Отметим, что всего на территории нашего региона расположены 2166 объектов культурного наследия. В прошлом году были отремонтировано и отреставрированы 21 памятник истории и 12 – архитектуры.