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Здоровье11 февраля 2022 13:22

За сутки четверо жителей Белгородской области умерли от коронавируса

Всего с начала пандемии в регионе от ковида скончались 1970 человек
Алексей СЕРГУНИН
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Днем ранее умерли четверо человек, а 8 февраля – двое.

Днем ранее умерли четверо человек, а 8 февраля – двое.

Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались четыре человека. Это жительница Белгородского района 1948 года рождения и жительница Губкинского городского округа 1941 года рождения. Они проходили лечение на базе белгородской городской больницы №2.

Также среди скончавшихся - жительница Белгородского района 1958 года рождения, проходившая лечение в областной инфекционной больнице, жительница Старооскольского городского округа 1942 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице.

Напомним, что днем ранее умерли четверо человек, а 8 февраля – двое.

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса скончались 1970 человек.

Как сообщалось ранее, 10 февраля в регионе положительный тест на COVID-19 сдали 1319 человек, от коронавируса вылечились 495 жителей региона.