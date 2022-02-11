За сутки четверо жителей Белгородской области умерли от коронавируса

Днем ранее умерли четверо человек, а 8 февраля – двое. Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались четыре человека. Это жительница Белгородского района 1948 года рождения и жительница Губкинского городского округа 1941 года рождения. Они проходили лечение на базе белгородской городской больницы №2.

Также среди скончавшихся - жительница Белгородского района 1958 года рождения, проходившая лечение в областной инфекционной больнице, жительница Старооскольского городского округа 1942 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице.

Напомним, что днем ранее умерли четверо человек, а 8 февраля – двое.

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса скончались 1970 человек.

Как сообщалось ранее, 10 февраля в регионе положительный тест на COVID-19 сдали 1319 человек, от коронавируса вылечились 495 жителей региона.