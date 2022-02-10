Больше 15 тысяч белгородских девятиклассников прошли итоговое собеседование по русскому языку

В Белгородской области 9 февраля больше 15 тысяч девятиклассников проходили итоговое собеседование по русскому языку. Испытание является допуском к ГИА. В этом году потоки постарались максимально развести.

Ребятам предстояло выполнить четыре задания. Это чтение текста вслух, пересказ с привлечением дополнительной информации, монолог на одну из выбранных тем и диалог с экзаменатором.

- Средняя продолжительность выполнения работы – 15 минут. Для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов срок выполнения может быть увеличен на 30 минут, - сообщается на сайте правительства региона.

По итогам собеседования учащимся ставили зачет или незачет. Те, кто получил неудовлетворительный результат или по уважительной причине не явился на собеседование, смогут пройти его 9 марта и 16 мая.

- Также, если отдельные школы не смогут провести итоговое собеседование по русскому языку в указанные даты по уважительным причинам, Рособрнадзор может установить дополнительную дату, - уточнили в правительстве области.