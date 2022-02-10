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Здоровье10 февраля 2022 7:32

Белгородская область получит на закупку лекарств от ковида 40 миллионов рублей

Средства будут выделены из федерального бюджета
Анастасия Лемешко
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В этом году Белгородская область получит из федерального бюджета 40 миллионов рублей на закупку препаратов от коронавируса. Как сообщается на сайте правительства региона, средства будут выделены из федерального бюджета.

В целом правительство страны направит на лекарства против COVID-19 больше 20 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин. Большая часть денег пойдет на приобретение незарегистрированных в России препаратов для лечения пациентов в стационарах.

Ранее в Белгородской области на приобретение лекарств для амбулаторных пациентов по поручению губернатора было выделено 300 миллионов рублей. Благодаря этому закуплены противовоспалительные и жаропонижающие препараты, антикоагулянты. Лекарства выдаются и на дому и на приеме в поликлиниках. Сообщается также, что дополнительно к этим средствам в этом году из областного бюджета планируется выделить еще 50 миллионов рублей.