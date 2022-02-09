10 февраля в Белгородской области похолодает до шести градусов мороза

Ветер западный, ночью от пяти до десяти метров в секунду, днем – от семи до 12-ти метров в секунду. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 10 февраля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, днем осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, ночью от пяти до десяти метров в секунду, днем – от семи до 12-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от одного до шести градусов мороза, днем – от минус двух до плюс трех градусов.

В Белгороде ночью от ноля до двух градусов ниже ноля, днем – от ноля до плюс двух градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует белгородцам быть особенно аккуратными при использовании отопительных и электрических приборов. Помните о недопустимости одновременного подключения в сеть нескольких электроприборов высокой мощности. Перед использованием печного отопления проверяйте исправность печи и дымохода, не используйте для растапливания печи горючие вещества и не оставляйте топящуюся печь без присмотра.

Автомобилистам специалисты рекомендуют строго соблюдать правила дорожного движения. Наличие гололедицы на дорогах существенно увеличивает риск создания аварийных ситуаций. В условиях гололедицы двигайтесь с максимально низкой скоростью, будьте особо осторожны при движении по мостам, пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего и заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.

В случае происшествия звоните по телефону «101» или «112». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области: 8 (4722) 39-99-99.