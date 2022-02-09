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Здоровье9 февраля 2022 11:12

За сутки двое жителей Белгородской области умерли от коронавируса

Всего с начала пандемии в регионе от ковида скончался 1961 человек
Алексей СЕРГУНИН
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Днем ранее умерли пятеро человек, а 6 февраля – четверо.

Днем ранее умерли пятеро человек, а 6 февраля – четверо.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались два человека. Это житель Белгорода 1958 года рождения, проходивший лечение в Борисовской ЦРБ и житель Прохоровского района 1942 года рождения, проходивший лечение в белгородской городской больнице №2.

Напомним, что днем ранее умерли пятеро человек, а 6 февраля – четверо.

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса скончался 1961 человек.

Как сообщалось ранее, 8 февраля в регионе положительный тест на COVID-19 сдали 1198 человек, от коронавируса вылечился 491 житель региона.