В Белгородской области усилили контроль за соблюдением масочного режима

Штраф за отсутствие маски – от одной тысячи рублей, для должностных лиц – от десяти тысяч, а штрафы для юрлиц – от ста тысяч рублей. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В Белгороде с начала 2022 года за нарушение масочного режима уже выписано 884 протокола. Из них на транспорте - 165, в помещениях - 719. Штраф за отсутствие маски – от одной тысячи рублей, для должностных лиц – от десяти тысяч, а штрафы для юрлиц – от ста тысяч рублей. Мониторинговые группы ежедневно проверяют торговые центры, общественные места и транспорт. Главная цель профилактической работы по соблюдению санитарных норм – снижение количества заражений ковидом.

На территории Яковлевского городского округа контрольные группы также ежедневно проверяют соблюдение масочного режима местными жителями, сотрудниками предприятий торговли и общественного питания. Здесь с начала года выявлено более 300 правонарушений. Только за прошлую неделю было составлено около 60 протоколов.

Сотрудники администрации Яковлевского городского округа совместно с сотрудниками органов внутренних дел проводят ежедневные рейды согласно графику, как в Строителе, так и в сельских территориях округа. Проверяется ведение графика температурного режима работников, журнала дезинфекции помещений, наличие графика влажной обработки помещений и журнала о его выполнении, а также соблюдение масочного режима.

Отметим, сбить темпы массового распространения COVID-19 можно, строго соблюдая все ограничительные меры.