Белгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 февраля 2022 11:13

Белгородца подозревают в том, что он украл деньги из дома друга и проиграл их на ставках

Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы
Анастасия Лемешко
КомментироватьОставить комментарий(0)

С заявление о пропаже денег из дома в полицию обратился 52-летний житель Валуйского городского округа. Он обнаружил, что из шкафа исчезли все его накопления – больше пятидесяти тысяч рублей.

Подозреваемого задержали. Им оказался 43-летний местный житель с криминальным прошлым. По предварительным данным, злоумышленник зашел в гости к другу детства и попросил во время застолья одолжить ему пять тысяч рублей. Хозяин дома не отказал. Когда он вытаскивал деньги из шкафа, у злоумышленника и созрел коварный план. На следующий день он вернулся к приятелю. Убедившись в том, что дома никого нет, подозреваемый достал хранившийся на веранде ключ от входной двери, зашел в жилище и похитил все накопления. Деньги друга мужчина впоследствии проиграл на ставках.

В пресс-службе УМВД региона рассказали, что по факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.