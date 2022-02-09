В центре Белгорода водитель «Ауди» после столкновения с «Фордом» врезался в здание

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

ДТП произошло около шести часов утра 8 февраля на регулируемом перекрестке проспекта Славы и улицы Николая Чумичова. По предварительным данным, 62-летний водитель «Форд Фокуса», двигаясь со стороны проспекта Богдана Хмельницкого в направлении улицы Князя Трубецкого, проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Ауди А 80» под управлением 55-летнего мужчины. Последний от удара врезался в здание.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Ауди» получил травмы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.