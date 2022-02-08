В Белгородской области ежедневно делают больше семи тысяч ПЦР-тестов

По данным на 7 февраля, в Белгородской области количество заболевших коронавирусом с начала пандемии превысило 93 тысячи человек. Только за прошлую неделю в регионе выявили 5661 случай. Ежедневно проводится больше семи тысяч ПЦР-тестов. Самая большая заболеваемость зафиксирована в областном центре, Старом Осколе, Губкине и Белгородском районе.

Как рассказал во время брифинга министр здравоохранения области Андрей Иконников, сейчас болезнь у большинства людей протекает намного легче, чем минувшей осенью. Количество госпитализированных на вчерашний день не превышало тысячи человек. В то же время число коек в ковид-госпиталях увеличено до 1620. В частности в детской областной больнице теперь могут принимать 110 маленьких пациентов с коронавирусом. Сообщается также, что если ситуация ухудшится коечный фонд ковид-госпиталей в регионе в течение 72 часов может быть доведен до 4300.