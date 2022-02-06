Под Белгородом при столкновении двух автомобилей погиб 45-летний водитель

фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

Смертельное ДТП произошло в субботу, 5 февраля, около 12 часов 20 минут на 26-м километре дороги Томаровка - Красная Яруга - Илек-Пеньковка - Колотиловка» в Ракитянском районе. По предварительным данным, 45-летний водитель «ВАЗ-2112» не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В результате легковушка перелетела через разделительную полосу на встречку, где столкнулась с автомобилем «Хендай» под управлением 36-летнего мужчины.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель иномарки получил травмы.

фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

Еще одно ДТП в этот же день произошло в Белгородском районе в полночь. По предварительным данным, на пятом километре дороги «Северо-восточный обход города Белгорода», 65-летняя автомобилистка на «Ладе Гранте» сбила вышедшую на проезжую часть из-за стоявшего автомобиля 32-летнюю женщину. Пешехода с травмами госпитализировали в больницу.