В Белгороде после гибели мужчины при расчистке снега с крыши в отношении предпринимателя возбудили дело

Напомним, трагедия произошла 24 января этого года на улице Николая Чумичова в Белгороде. По версии следствия, 29-летний предприниматель на основании договора подряда проводил работы по очистке от снега крыши многоэтажки. По устной договоренности он привлек своего знакомого, который, имея при себе страховочное снаряжение, не закрепил его на конструктивных элементах дома. В результате 36-летний мужчина поскользнулся и, упав с высоты пятого этажа, погиб.

- Таким образом, подозреваемый, осуществляя функции работодателя, не обеспечил безопасность осуществления приглашенным работ по очистке снега с крыши жилого дома, тем самым нарушив требования правил по охране и безопасности труда, - сообщается на сайте Следственного комитета Белгородской области.

Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ее санкции предусматривают до пяти лет лишения свободы.