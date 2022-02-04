5 февраля на Белгородчине ждут морозы до 16-ти градусов

В Белгороде ночью от семи до девяти градусов ниже ноля, днем – от пяти до семи градусов мороза. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По данным белгородских синоптиков, в субботу, 5 февраля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег. Днем без существенных осадков.

Ветер ночью северный от четырех до девяти метров в секунду, днем южный, от шести до 11-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от шести до 11-ти градусов мороза, при прояснениях до 16-ти градусов, днем – от минус пяти до минус десяти градусов.

В Белгороде ночью от семи до девяти градусов ниже ноля, днем – от пяти до семи градусов мороза.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона о важности простых правил безопасности, соблюдение которых поможет не допустить беды.

Соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревательных приборов и печного отопления. Не доверяйте детям присмотр за отопительными приборами.

Участникам дорожного движения спасатели рекомендуют перед выездом проверять состояние стеклоочистителей и световых приборов. На дороге строго соблюдайте правила дорожного движения, с осторожностью управляйте транспортным средством во время осадков. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, будьте особо бдительны на перекрестках и пешеходных переходах.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.