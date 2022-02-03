За день в Белгороде четверо пенсионеров стали жертвами мошенников

Мошенники опять разводят белгородских пенсионеров, сообщая им о попавших в ДТП родственниках. Аферисты представляются сотрудниками правоохранительных органов и требуют деньги за освобождения сына, дочери или внуков от уголовной ответственности. Доверчивые пожилые люди отдают последнее, лишь бы выручить из беды родного человека.

По данным пресс-службы УМВД региона, за день жертвами обмана стали четверо жителей областного центра. Все они люди преклонного возраста. Деньги передавали через посредников. В качестве курьеров мошенники часто используют водителей такси. Общая сумма похищенных у пенсионеров денег составила 685 тысяч рублей.

Сотрудники УМВД региона, просят белгородцев не доверять звонкам с незнакомых телефонов. Если вам сообщили о попавшем в беду родственнике и потребовали деньги, чтобы ему помочь – не паникуйте. Сбросьте вызов и позвоните близкому человеку или кому-то из его окружения сами. Убедитесь, все ли с ним в порядке. Расскажите о таких случаях обмана своим пожилым родителям, бабушка и дедушкам – не дайте мошенникам их обмануть.