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Здоровье3 февраля 2022 9:31

Соцучреждения Белгородской области перешли на сменный режим работы

Все посещения теперь запрещены, а сотрудники будут работать в учреждениях без возможности покинуть их пределы
Алексей СЕРГУНИН
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Пока решение принято на две недели, связано оно с опасностью распространения коронавируса.

- Мы хотим сохранить жизни и здоровье наших сотрудников, - написала в своём Instagram министр социальной защиты населения и труда региона Елена Батанова. - Конечно, это тяжело - работать круглосуточно, не видеть родных и близких, детей две недели. Я благодарна всем 473 специалистам, которые понимают, что они - все вместе и каждый отдельно - отвечают за благополучие доверенных нам людей.

Напомним, в таком режиме соцучреждения периодически работали после начала пандемии в 2020 и 2021 годах. С 31 января карантинный режим в 18 учреждениях ввели снова.

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