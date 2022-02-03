Соцучреждения Белгородской области перешли на сменный режим работы

Пока решение принято на две недели, связано оно с опасностью распространения коронавируса.

- Мы хотим сохранить жизни и здоровье наших сотрудников, - написала в своём Instagram министр социальной защиты населения и труда региона Елена Батанова. - Конечно, это тяжело - работать круглосуточно, не видеть родных и близких, детей две недели. Я благодарна всем 473 специалистам, которые понимают, что они - все вместе и каждый отдельно - отвечают за благополучие доверенных нам людей.

Напомним, в таком режиме соцучреждения периодически работали после начала пандемии в 2020 и 2021 годах. С 31 января карантинный режим в 18 учреждениях ввели снова.