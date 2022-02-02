Февраль этого года подготовил для новобрачных, верящих в магию чисел, сразу две «красивые» даты: 2.02.22 и 22.02.22. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня на Белгородчине заключили брак 58 пар. Молодожены пожелали отметить свадьбу в «красивую» дату 02.02.2022.

Наибольшее количество церемоний бракосочетания сегодня проведут в Белгороде (24) и в Старом Осколе (12). В магию цифр поверили новобрачные Белгородского, Вейделевского, Ивнянского, Красногвардейского, Ракитянского, Чернянского районов, Валуйского и Яколевского городских округов.

В управлении ЗАГС Белгородской области отмечают, что красивое сочетание чисел белгородские новобрачные для торжеств выбирают все чаще. В подобные сегодняшнему дню даты в ЗАГСах даже запускают специальную акцию «Красивая дата».

Февраль этого года подготовил для новобрачных, верящих в магию чисел, сразу две «красивые» даты: 2.02.22 и 22.02.22.

На 22 февраля в органы ЗАГС Белгородской области подано уже 175 заявлений для заключения брака. Традиционно наиболее количество – от новобрачных столицы региона и Старооскольского городского округа.