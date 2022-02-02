У более 400 тысяч белгородцев выросли пенсии

В этом месяце всем пенсионерам Белгородчины будет выплачена разница между январем и февралем. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Пенсии белгородцев с 1 февраля проиндексированы на 8,6 процентов. Повышение коснется более 446 тысяч жителей нашего региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Это второе увеличение пенсии в этом году. По итогам января пенсионеры уже получили ежемесячную выплату, она тоже была проиндексирована, но не на 8,6, а на 5,9 процента. Так, средняя пенсия в январе этого года в Белгородской области составила 16709,43 рублей против 15548,60 рублей в прошлом году. Но уже в этом месяце всем пенсионерам будет выплачена разница между январем и февралем.