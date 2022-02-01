Министр здравоохранения Белгородской области прокомментировал жалобы на очереди в поликлиниках

В Белгородской области начала расти заболеваемость коронавирусом и ОРВИ. Появились и жалобы. Часть обращений касается того, что пациенты, обратившиеся в медицинский колл-центр, не могут дождаться врача на дом.

- В службе «122» на сегодняшний день задействованы 150 человек для обработки звонков. Механизм налажен таким образом: служба принимает вызов, в модуле передает сведения на поликлинику, поликлиника вызов отрабатывает. Все заявки, которые поступили вчера, полностью отработаны медицинскими организациями, - рассказал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

Он также прокомментировал жалобы на очереди в поликлиниках. По словам главы областного минздрава, 31 января в медицинские учреждения областного центра обратилось одинаковое количество записанных и незаписанных пациентов.

- За сутки мы вчера отработали 50 процентов записанных на прием и 50 процентов незаписанных. Если брать очереди в детскую поликлинику № 4, то там еще идет капитальный ремонт, один блок полностью закрыт, в настоящее время как бы не хотелось развести потоки, но такой возможности нет, – отметил Андрей Иконников.