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Общество1 февраля 2022 17:59

За неделю росгвардейцы изъяли у белгородцев 19 единиц оружия

Еще шесть единиц жители региона сдали добровольно
Анастасия Лемешко
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За прошедшую неделю сотрудники лицензионно-разрешительного подразделения Росгвардии проверили в Белгородской области больше полутора тысяч владельцев оружия. В итоге пресечено 32 правонарушения. Изъято 19 единиц оружия и 44 боеприпаса. Еще шесть единиц оружия жители региона сдали добровольно.

Сотрудники вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии за неделю больше 160 раз выезжали на сигналы тревоги, поступившие с охраняемых объектов. По данным пресс-службы ведомства, было задержано 77 правонарушителей. Благодаря круглосуточному несению службы на маршрутах патрулирования, краж с охраняемых объектов удалось не допустить.

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