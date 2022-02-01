За неделю росгвардейцы изъяли у белгородцев 19 единиц оружия

За прошедшую неделю сотрудники лицензионно-разрешительного подразделения Росгвардии проверили в Белгородской области больше полутора тысяч владельцев оружия. В итоге пресечено 32 правонарушения. Изъято 19 единиц оружия и 44 боеприпаса. Еще шесть единиц оружия жители региона сдали добровольно.

Сотрудники вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии за неделю больше 160 раз выезжали на сигналы тревоги, поступившие с охраняемых объектов. По данным пресс-службы ведомства, было задержано 77 правонарушителей. Благодаря круглосуточному несению службы на маршрутах патрулирования, краж с охраняемых объектов удалось не допустить.