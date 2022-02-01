В Старом Осколе под колесами фуры погиб 34-летний мужчина

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Смертельное ДТП произошло в понедельник, 31 января, в Старооскольском городском округе. Около 15 часов 20 минут на 122-м километре трассы «М-2 «Крым» – Прохоровка – Губкин – Р-298» 62-летний водитель грузовика «Скания» с полуприцепом наехал на 34-летнего мужчину.

Как сообщает пресс-служба УМВД региона, по предварительным данным, пешеход находился на проезжей части дороги, но пересекать ее не планировал. От полученных травм оказавшийся под колесами мужчина умер на месте происшествия. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.