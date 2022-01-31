Причина, по которой школа в Белгородской области перешла на «дистант»

Детям поставили предварительный диагноз «ОРВИ. Ротавирусная инфекция». Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

4-я школа в Валуйках вплоть до 6 февраля будет работать в дистанционном режиме. Об этом сообщил глава города Алексей Дыбов.

Напомним, что в ряде СМИ появилась информация о массовом отравлении детей в этом учебном заведении. После этого местные власти организовали ряд проверок. Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии отобрали суточные пробы приготовленных для школьников блюд, их направили на исследование в Белгород. Проверили и сотрудников пищеблока.

По словам Алексея Дыбова, детям поставили предварительный диагноз «ОРВИ. Ротавирусная инфекция».

- В ходе проведения анализа посещаемости учениками школы выявлено, что более 20 процентов детей отсутствуют по причине заболеваемости острыми респираторными инфекциями, - уточнил глава Валуек.

Тем временем, районная прокуратура организовала проверку, по итогам которой будет дана оценка исполнению в учреждении санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе при организации питания детей.