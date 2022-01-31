1 февраля Белгородскую область накроет снегопад

Во время перемещения по скользкой улице избегайте резких движений и постоянно смотрите себе под ноги. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 1 февраля на территории региона ожидается облачная погода. Ночью небольшой, местами умеренный снег. Днем небольшой снег, местами с мокрым снегом. Местами метель. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный от восьми до 13-ти метров в секунду, днем местами порывы до 15-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от одного до шести градусов мороза, днем – от четырех градусов ниже ноля до одного градуса тепла.

В Белгороде ночью и днем от одного до трех градусов ниже ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона о важности простых правил безопасности, соблюдение которых поможет не допустить беды.

Соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревательных приборов и печного отопления. Не доверяйте детям присмотр за отопительными приборами.

В обязательном порядке следите за прогнозом погоды, собираясь выходить на улицу - одевайтесь соответственно погоде.

Спасатели напоминают пешеходам, что на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной путь любого транспортного средства. В связи с этим при переходе проезжей части необходимо убедиться, что машина остановилась и пропускает вас. Также рекомендуется обувать малоскользящую обувь перед выходом из дома. Во время перемещения по скользкой улице избегайте резких движений и постоянно смотрите себе под ноги. Если нужно осмотреться, не стоит этого делать на ходу – лучше остановиться.

Водителям транспортных средств следует быть предельно аккуратными на дорогах. В связи с гололедицей необходимо уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе и состоянию шин. Также в связи с прогнозируемыми осадками в виде снега водителям следует перед началом движения проверять исправность стеклоочистителей. При движении сохраняйте более длинную, чем обычно, дистанцию между транспортными средствами.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.