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Здоровье31 января 2022 9:05

Еще 129 белгородцев вылечились от коронавируса

Всего с начала пандемии битву у ковида выиграли 79027 человек
Алексей СЕРГУНИН
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13752 белгородца находятся на самоизоляции.

13752 белгородца находятся на самоизоляции.

Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки от коронавируса вылечились 129 жителей региона. Это на девять меньше, чем днем ранее.

Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса вылечились 79027 человек.

Тем временем 13752 белгородца находятся на самоизоляции, 26341 - изолирован из-за контакта с заболевшими, 260744 - сняты с самоизоляции.

Как сообщалось ранее, 30 января в регионе положительный тест на COVID-19 сдал 491 человек.

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