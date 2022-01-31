Еще 129 белгородцев вылечились от коронавируса

13752 белгородца находятся на самоизоляции. Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки от коронавируса вылечились 129 жителей региона. Это на девять меньше, чем днем ранее.

Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса вылечились 79027 человек.

Тем временем 13752 белгородца находятся на самоизоляции, 26341 - изолирован из-за контакта с заболевшими, 260744 - сняты с самоизоляции.

Как сообщалось ранее, 30 января в регионе положительный тест на COVID-19 сдал 491 человек.