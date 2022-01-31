Сотрудники белгородского Экоохотнадзора спасли косулю

Сейчас жизни косули ничего не угрожает. Фото пресс-службы управления Экоохотнадзора Белгородской области.

Косулю заметили на хуторе Васильев Прохоровского района. Информацию в управление Экоохотнадзора Белгородской области сообщил глава поселения. Старший инспектор отдела государственного охотничьего надзора и охраны объектов животного мира и охотовед БРОО «Общество охотников и рыболовов» оперативно выехали на место.

- Косуля лежала возле жилого дома в снегу, - рассказал инспектор управления Экоохотнадзора Александр Меренков. - Осмотр показал, что признаков ранения и следов крови у косули нет и животное просто находится в стрессовом состоянии и сильно ослаблено.

По словам местных жителей, недалеко были бродячие собаки, которые могли напугать животное и загнать к человеческому жилью.

Самца косули перевезли в охотхозяйство «Гнездиловское», где под наблюдением специалистов он восстанавливался двое суток. После того, как животное окрепло, его выпустили в охотничьи угодья Прохоровского района, сейчас его жизни ничего не угрожает.

По данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в Прохоровском районе обитает более 900 косуль, на протяжении последних трех лет их численность в районе увеличилась в два раза.

Как отмечают специалисты, из-за обильных снегопадов и большой высоты снежного покрова косули подходят к населенным пунктам и выходят на открытые участки. Именно там их подстерегает опасность. В случае обнаружения диких животных в населенных пунктах необходимо обращаться в управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области по телефону (4722) 73-25-95.