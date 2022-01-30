В Белгороде определят самых успешных женщин

Награждение пройдет в канун Международного женского дня. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В Белгороде впервые пройдет конкурс среди женщин «Признание». Победительницы получат автомобили и денежные призы. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

Участвовать могут жительницы Белгорода не моложе 18 лет, которые в 2021 году достигли успехов в трудовой, культурной, общественной деятельности, достойно воспитывающие детей.

Предусмотрено три номинации: «Успешность», «Материнское сердце» и «Активная молодость».

Заявку на участие можно подать в бумажном или электронном виде с 31 января по 18 февраля по адресу: Белгород, пр-т Гражданский, 38, кабинет № 201, в будние дни (обед с 13:00 до 14:00) или на электронную почту: belgorod@beladm.ru.

С 19 по 24 февраля заявки рассмотрит конкурсная комиссия, а уже с 25 февраля по 3 марта в ходе голосования в интернете определятся победительницы. Награждение пройдет в канун Международного женского дня.