В субботу в Белгородской области ожидается обильный снегопад

Ночью и днем небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах с мокрым снегом. Фото: Артем ГРЕБЕНИК

В субботу, 29 января на территории региона ожидается облачная погода. Ночью и днем небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах с мокрым снегом. На дорогах гололедица.

Ветер ночью южный, днем с переходом на западный от шести до 11-ти метров в секунду. Температура воздуха ночью от ноля до пяти градусов мороза, днем – от минус четырех до плюс одного градуса.

В Белгороде ночью от одного до трех градусов ниже ноля, днем – от одного градуса мороза до одного градуса тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращает внимание жителей и гостей области на соблюдение правил пожарной безопасности: не перегружайте электрические сети, следите за исправностью электропроводки, не оставляйте топящиеся печи без присмотра.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.