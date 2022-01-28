С начала зимы с белгородских дорог вывезли почти 60 тысяч кубометров снега

Для обработки тротуаров и остановок общественного транспорта подготовлено 120 тонн пескосоляной смеси и 10 тонн соли. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

С начала зимы с дорог столицы Белгородской области вывезено почти 60 тысяч кубометров снега. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сегодня с 8 часов утра на уборку города вышли около одной тысячи человек и 64 единицы техники Белгорблагоустройства и управляющих компаний. Для обработки тротуаров и остановок общественного транспорта подготовлено 120 тонн пескосоляной смеси и 10 тонн соли.

В Белгороде синоптики вновь обещают снег. Температура воздуха днем будет от четырех градусов мороза, к вечеру потеплеет до ноля. Скорость ветра составит от пяти до десяти метров в секунду. Спасатели рекомендует водителям быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим.