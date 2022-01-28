Белгородские инвалиды по зрению сразились в рыбной ловле

Лучшие рыбаки представляют местную организацию в областных, межрегиональных и чемпионатах ЦФО. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа.

27 января в Валуйском городском округе прошли соревнования по рыбной ловле среди инвалидов по зрению. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Клуб незрячих рыболовов - единственный в Белгородской области. Он состоит из 17 человек, среди которых есть две женщины.

- Сегодня улов небольшой, но положительные эмоции, заряд бодрости, свежий воздух, прекрасная погода, атмосфера соревнований способствовали тому, чтобы продолжать это начинание и приглашать на соревнования спортсменов из других районов, – рассказал член клуба Александр Еленко.

Лучшие рыбаки представляют местную организацию в областных, межрегиональных и чемпионатах ЦФО.