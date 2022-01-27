В Белгороде вызволять пассажира из попавшей в ДТП «Лады» пришлось спасателям

фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

В среду, 26 января, на улице Костюкова в Белгороде около 17 часов 20 минут произошло ДТП. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, по предварительным данным, на путепроводе 25-летний водитель «Рено Логан» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Гранту» под управлением 29-летнего мужчины. В аварии пострадали оба водителя и 44-летний пассажир отечественного автомобиля.

Пассажир оказался зажатым в искореженной машине. В ГУ МЧС России по Белгородской области рассказали, что спасатели извлекли его из автомобиля с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Пострадавшего передали бригаде скорой помощи.