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Происшествия27 января 2022 9:03

В Белгороде вызволять пассажира из попавшей в ДТП «Лады» пришлось спасателям

В аварии на Костюкова пострадали сразу три человека
Анастасия Лемешко
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фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

В среду, 26 января, на улице Костюкова в Белгороде около 17 часов 20 минут произошло ДТП. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, по предварительным данным, на путепроводе 25-летний водитель «Рено Логан» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Гранту» под управлением 29-летнего мужчины. В аварии пострадали оба водителя и 44-летний пассажир отечественного автомобиля.

Пассажир оказался зажатым в искореженной машине. В ГУ МЧС России по Белгородской области рассказали, что спасатели извлекли его из автомобиля с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Пострадавшего передали бригаде скорой помощи.

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