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Звезды26 января 2022 15:16

Художницы из Воронежа представят выставку в Белгороде

Экспозиция откроется 27 января в «Родине»
Алексей СЕРГУНИН
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Посетить выставку можно будет до 27 февраля.

Посетить выставку можно будет до 27 февраля.

Фото: Александр ГЛУЗ

Выставка «С любовью! Искренне…» откроется 27 января в 16:00 в белгородском выставочном зале «Родина».

В экспозиции будет представлено порядка 50 работ Надежды Кущевой и Ирины Козловой-Кузнецовой, выполненных в жанрах пейзажа, натюрморта, портрета. Картины авторов находятся в фондах музеев Воронежа, частных коллекциях в России и за рубежом.

Посетить выставку можно будет до 27 февраля. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора важно не забывать о соблюдении масочного режима и социальной дистанции.