Художницы из Воронежа представят выставку в Белгороде

Посетить выставку можно будет до 27 февраля. Фото: Александр ГЛУЗ

Выставка «С любовью! Искренне…» откроется 27 января в 16:00 в белгородском выставочном зале «Родина».

В экспозиции будет представлено порядка 50 работ Надежды Кущевой и Ирины Козловой-Кузнецовой, выполненных в жанрах пейзажа, натюрморта, портрета. Картины авторов находятся в фондах музеев Воронежа, частных коллекциях в России и за рубежом.

Посетить выставку можно будет до 27 февраля. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора важно не забывать о соблюдении масочного режима и социальной дистанции.