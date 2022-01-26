27 января в Белгородской области ожидается 17 градусов мороза

Ночью местами небольшой снег. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По данным белгородских синоптиков, завтра, 27 января на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег. Днем без существенных осадков.

Ветер ночью переменных направлений от четырех до девяти метров в секунду, днем южный, от восьми до 13-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 12-ти до 17-ти градусов мороза, днем – от минус пяти до минус десяти градусов.

В Белгороде ночью от 12-ти до 14-ти градусов ниже ноля, днем – от шести до восьми градусов мороза.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Не оставлять детей одних без присмотра взрослых.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.