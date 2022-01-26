Под Белгородом пять волков убили после жалоб о нападениях на домашних животных

Жалобы о нападениях волков на домашних животных в Валуйском городском округе Белгородской области появились после новогодних праздников. Сообщалось, что хищники начали докучать еще в 2020 году. Тогда они поохотились на коз в селе Старый Хутор. В 2022 году волки стали нападать на собак в селе Вериговка, не смущаясь местных жителей.

Эти хищники издавна населяют лесостепную зону. В регионе они обитают на территории Валуйского городского округа, Волоконовского и Ровеньского районов.

- Каждый сигнал, поступающий с мест, не остается без внимания. В охотугодьях проводятся мероприятия по выслеживанию хищника, а затем регулирование численности, - сообщает региональное Управление Экоохотнадзора на своей странице в соцсети.

С начала года в Белгородской области добыли пять особей волков. Одну - на территории закрепленных охотничьих угодий АО «ОЭМК им А.А. Угарова» Чернянского района и четыре на территории государственного природного комплексного (ландшафтного) заказника регионального значения «Казинский» Валуйского городского округа.

О неприятном соседстве с хищниками белгородцы могут сообщить в управление Экоохотнадзора. Обратиться в ведомство можно по телефону (4722) 73-25-93 или посредством электронной почты pr.ecoohotnadzor@belregion.ru.