В Белгороде СК проводит проверку в связи с гибелью мужчины при уборке снега с крыши

Трагедия произошла 24 января. Возле дома №127 на улице Николая Чумичова в Белгороде было обнаружено тело мужчины. По информации регионального Следкома, он погиб во время уборки снега с крыши.

По предварительным данным, обслуживающая дом управляющая компания заключила договор подряда на выполнение инженерно-технических работ с коммерческой организацией. Та в свою очередь привлекла людей к уборке снега с крыш. В ходе выполнения работ 36-летний мужчина не использовал страховочное оборудование. В итоге он поскользнулся, упал с крыши и от полученных травм умер на месте происшествия. По факту произошедшего СК проводит проверку.

- Следователями изъята документация, относящаяся к организации и порядку выполнения работ на высоте, устанавливается круг лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности при ведении работ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.