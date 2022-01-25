В Белгороде на двадцать рублей вырастет ежемесячная плата за детский сад

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

В мэрии Белгорода объяснили увеличение ежемесячной платы за детский сад. Она вырастет на двадцать рублей. Сообщается, что за счет бюджета финансируется только образовательная услуга. Питание же оплачивают родители.

- С сентября 2019 года сумма не повышалась и составляет 100 рублей в день, этого уже недостаточно для организации полноценного пятиразового питания. Из за удорожания продуктов принято решение о повышении родительской платы до 120 рублей в день, - сообщили в администрации города.

Белгородцам также для сравнения привели цены на продукты. Так в 2019 году яйцо куриное стоило 5 рублей 20 копеек, сейчас – 7 рублей. Мясо говядины на кости продавалось по цене 250 рублей за килограмм, сегодня – 350 рублей. Мясо цеплят-бройлеров стоило 120 рублей, сейчас – 195. Капуста подорожала с 11 рублей 17 копеек за килограмм до 45 рублей.

- 120 рублей – это деньги, которые идут на питание. За них ребенка нужно покормить пять раз в день. Непростая задача, но мы с ней справляемся, - цитирует администрация города заместителя мэра по социальной политике и образованию Андрея Мухартова.

В ведомстве также уточнили, что все предусмотренные законом компенсационные выплаты сохраняются: 20% на первого ребенка, 50% на второго ребенка и 70% на третьего и последующих.

- Сохранится бюджетное финансирование питания детей, относящихся к льготным категориям (дети-инвалиды, дети сироты, дети из многодетных семей). Сегодня в областном центре 846 родителей детей льготных категорий освобождены от оплаты за присмотр и уход в детских садах, - сообщается на сайте городской администрации.