Белгородских студентов приглашают покататься на ватрушках, поиграть в снежный боулинг и брумбол

Ежегодно 25 января отмечается День российского студенчества. Его второе название Татьянин день. Всех белгородцев, причастных к празднику, утром в соцсетях поздравил глава региона.

- Поздравляю всех Татьян! Желаю счастья, любви, всего самого доброго, побольше радостных и светлых солнечных дней, хорошего настроения. И, конечно же, поздравляю самых активных и жизнерадостных жителей Белгородской области с Днем студента! Желаю вам побольше ярких, творческих, научных побед. Желаю вам, чтобы вы реализовали себя, чтобы каждый из вас стал успешным и нашел свое место в жизни. Мы гордимся вами и хотим, чтобы с вашей помощью, вашей энергией наша Белгородская область жила и развивалась. Счастья, добра, мира, здоровья каждому из вас, - написал Вячеслав Гладков на своей странице.

И, конечно же, какой праздник может обойтись без веселья и задора. 25 января в Белгороде пройдет спортивная студенческая ночь. Мероприятие начнется в 17.00 возле культурного центра «Октябрь». В программе - катание на ватрушках, зимний футбол, снежный боулинг, брумбол, снежные скульптуры, перетягивание каната и спортивные эстафеты. Организаторы просят студентов взять с собой шапку, перчатки и хорошее настроение.